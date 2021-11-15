Son dakika haber! Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Brüksel'de gerçekleştirilecek Uluslararası Bakanlar Konferansı'na çevrim içi yöntemle katılacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16 Kasım tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konulu Uluslararası Bakanlar Konferansı'na çevrim içi yöntemle katılacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
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