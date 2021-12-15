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Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu sekreterine verilen cezayı kınadı - Son Dakika

Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu sekreterine verilen cezayı kınadı

15.12.2021 23:33
Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu sekreterine verilen cezayı kınadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sözleşmeli Türk sekreterin, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sözleşmeli Türk sekreterin, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreterimizin Rodos'ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi'nde 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana üç gündür devam eden duruşması neticesinde, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz. Sözleşmeli sekreterimizin 18 Aralık 2020 tarihinde tutuklanmasıyla birlikte, Yunan basınında, kamuoyunu ve adaleti baskı altına almaya matuf temelsiz haber ve değerlendirmelerin yayınlandığı görülmüştür" denildi.

Üç gündür süren duruşmada hukukun tüm temel ilkelerinin ihlal edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üç gündür Rodos'ta devam eden duruşmada, uluslararası hukuk ve devletler özel hukuku dahil, hukukun tüm temel ilkeleri ayaklar altına alınmış, yapılan usul ihlalleriyle savunma hakkı dahi ihlal edilmiş, savcı ve mahkeme heyeti önyargılı bir tutumla hareket etmişlerdir. Mahkeme kararının daha açıklanmadan Yunan basınında yer bulması da yürütülen sürecin usulsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Personelimizin haklarının korunması amacıyla, Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir."


Dışişleri Bakanlığı, Aralık, Rodos, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu sekreterine verilen cezayı kınadı - Son Dakika


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