Son dakika haber! Dışişleri:  Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz - Son Dakika
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Son dakika haber! Dışişleri:  Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz

29.09.2022 01:21
Son dakika haber! Dışişleri:  Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz

Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Burkina Faso, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber! Dışişleri:  Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Dışişleri:  Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz - Son Dakika
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