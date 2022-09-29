Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Burkina Faso, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber! Dışişleri: Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.