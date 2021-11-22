Komisyonda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü , Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı , Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Son Dakika › Politika › Son dakika haber: İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

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