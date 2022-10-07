Son dakika haber! Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı - Son Dakika
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Son dakika haber! Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı

07.10.2022 13:42
Son dakika haber! Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da hükümet, Moskova'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi tek taraflı olarak ilhak etme kararı almasının ardından ilhak kararı ile ilişkisi bulunan 81 kişi ve 9 kuruluşun daha mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Japonya'da hükümet, Moskova'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi tek taraflı olarak ilhak etme kararı almasının ardından ilhak kararı ile ilişkisi bulunan 81 kişi ve 9 kuruluşun daha mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin ilhakına ilişkin kararnameyi resmen imzalamasının yankıları sürerken, Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı geldi. Japonya'da hükümet, Moskova'nın ilhak kararı ile ilişkisi bulunan 81 kişi ve 9 kuruluşun daha mal varlıklarının dondurulmasını onayladı. Kararın ilhaktan doğrudan sorumlu olan Ukrayna'nın doğusu ve güneyindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile üst düzey hükümet yetkilileri ve askeri kuruluşları kapsadığı öğrenildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yardımcısı Seiji Kihara, Rusya'nın "referandum" ve "birleşme" olarak nitelediği eylemlerin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Ülkesinin söz konusu tutumundan ötürü Rusya'yı kınadığını ifade eden Kihara, Moskova'nın statükoyu tek taraflı olarak değiştirme girişimlerine göz yummayacaklarını da sözlerine ekledi. Kihara, Japonya'nın Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda diğer G7 ülkeleri ve küresel camia ile işbirliğine devam edeceğini de bir kez daha yineledi.

İlk yaptırım değil

Daha önce birçok Rus kişi ve kuruluşun varlıklarını dondurma kararı alan ve Ukrayna'ya insani destek sağlayan Japonya hükümeti, Rusya'dan kömür ithalatını da aşamalı olarak durduracağını açıklamıştı. Japonya, ayrıca Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan savaş mağdurlarına kapılarını açmıştı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Moskova, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber! Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırım kararı - Son Dakika

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