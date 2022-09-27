Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2)
DAVUTOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapılmadı. Parti binası önüne gelen bir vatandaş, çıkışta Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ile görüşmek istedi ancak korumalar müsaade etmedi.
Görüntü dökümü:Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gelişiKarşılamadan detaylarBir vatandaşın Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ile görüşmesi
Vatandaşa korumaların müdahelesi
Haber-Kamera: Oğuzhan SARI- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2) - Son Dakika