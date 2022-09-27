Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2)

27.09.2022 20:37
Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2)

Son dakika habere göre Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2)DAVUTOĞLU'NU ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2)

DAVUTOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapılmadı. Parti binası önüne gelen bir vatandaş, çıkışta Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ile görüşmek istedi ancak korumalar müsaade etmedi.

Görüntü dökümü:

Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gelişiKarşılamadan detaylarBir vatandaşın Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ile görüşmesi

Vatandaşa korumaların müdahelesi

Haber-Kamera: Oğuzhan SARI- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,


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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2) - Son Dakika

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