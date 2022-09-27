CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 'nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapılmadı. Parti binası önüne gelen bir vatandaş, çıkışta Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ile görüşmek istedi ancak korumalar müsaade etmedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz (2) - Son Dakika

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