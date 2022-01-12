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Son dakika haber! Memleket Partili Çelebi: "Teröristle fotoğrafı olan vekil olmaz" - Son Dakika

Son dakika haber! Memleket Partili Çelebi: "Teröristle fotoğrafı olan vekil olmaz"

12.01.2022 18:13
Son dakika haber! Memleket Partili Çelebi: "Teröristle fotoğrafı olan vekil olmaz"

Son dakika haber... Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Teröristle fotoğrafı olan vekil, dağ ile irtibatı olan siyasi parti olmaz." dedi.

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Teröristle fotoğrafı olan vekil, dağ ile irtibatı olan siyasi parti olmaz." dedi.

Çelebi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile fotoğrafına işaret etti.

"Teröristle fotoğrafı olan vekil, dağ ile irtibatı olan siyasi parti olmaz." diyen Çelebi, "6 artı 1 dostlar ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı denklemi dipsiz kuyudur. Sadece AK Parti'yi iktidarda tutmaya yarar, başka bir şeye yaramaz." görüşünü savundu.

Çelebi, "Ne cumhur ne millet; tek yol memleket" dediklerini belirterek, yönetemeyen iktidar ve umut olamayan muhalefete alternatif, üçüncü bir seçenek olarak kurulduklarını ifade etti.

Kuvayi Milliye ruhuyla yola çıktıklarını anlatan Çelebi, "Atatürk'ün yolundan sapanlar, teröre mesafe koyamayanlar, mezhepsel siyaset üzerinden ayrımcılık yapanlar bize uzak olsun. Rotamız nettir, ayrılmayacağız. Üçüncü yolda tek duracağız, dik duracağız, ilkeli kalacağız." diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin de ölü doğduğunu iddia eden Çelebi, teklifte maaşlar konusunda ayrım yapıldığını öne sürdü.

Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da Kazakistan'daki karışıklığa değinerek, ülkenin bu durumu atlatacağını söyledi. Aksoy, hükümetin de Kazakistan'a ellerinden gelen desteği vermesini istedi.

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Mehmet Ali Çelebi, Milletvekili, Çelebi, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Memleket Partili Çelebi: 'Teröristle fotoğrafı olan vekil olmaz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Memleket Partili Çelebi: "Teröristle fotoğrafı olan vekil olmaz" - Son Dakika
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