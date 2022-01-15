Son dakika haber... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun taburcu edildiği, istirahat sürecinin evde devam edeceği belirtildi.
4 Ocak'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırılmıştı.
Kaynak: AA
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