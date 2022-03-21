Son dakika haberi: Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanı'mız 22- 23 Mart 2022 tarihlerinde İslamabad'da düzenlenecek İİT 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın İslamabad'ı ziyareti kapsamında ayrıca İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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