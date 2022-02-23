Son dakika haberi... CHP'li Polat: "Hür teşebbüsün yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız" - Son Dakika
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Son dakika haberi... CHP'li Polat: "Hür teşebbüsün yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız"

23.02.2022 15:57
Son dakika haberi... CHP'li Polat: "Hür teşebbüsün yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız"

Edinilen son dakika haberine göre CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Hür teşebbüsün, yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Hür teşebbüsün, yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız." dedi.

Polat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Keskinoğlu tavukçuluk ve yumurta tesisleri firmasının yaşadığı sorunları anlattı.

Firmanın daha önce Katar'la sözleşme imzaladığını ancak kuş gribi salgınıyla hayvanların telef olduğunu bu nedenle de sözleşmenin iptal edildiğini belirten Polat, şirketin daha sonra zor duruma düşürüldüğünü söyledi.

Polat, "Firma daha sonra devlet bankalarının baskısına maruz kalınca hisselerin bir kısmı Brezilyalılara satılıyor. Ama gizli bir el dokunarak anlaşma kadük kalıyor. Şirket bunun üzerine konkordato ilan etmek durumunda kalıyor. Daha sonra Tiryaki grubuyla görüşmeler devam ederken bir anda bu görüşmeler de son buluyor." dedi.

Alacaklılar arasında 7. sırada olan Ziraat Bankasının, diğer alacakları baypas ederek birinci sıraya geldiğini ve şirketin hisselerini devraldığını öne süren Polat, "Banka, şirketin hisselerini aldıktan kısa bir süre sonra Tiryaki grubunun başını çektiği bir şirketle Keskinoğlu firmasının satışı ile ilgili bir sözleşme yapıyor. Şirketin yüzde 20'lik kısmı devrediliyor, bir yıl sonra da kalan yüzde 80'lik hissesinin devri konuşuluyor ama Tiryaki grubunun cebinden bir kuruş çıkmıyor. Biz kamu mallarının birtakım çevrelere peşkeş çekildiğine hep beraber şahitlik ettik. Ama şimdi hür teşebbüsün yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız. Özel mülkiyete, devlet bankaları aracılığıyla çökülmesi ve birilerinin güçlendirilmesi söz konusu." diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise firmanın seçim bölgesinde faaliyet gösterdiğini ve birçok vatandaşın bu tesislerde çalıştığını kaydetti.

Bakırlıoğlu, "Keskinoğlu grubunun başına gelen bu hadise ilk değil son da olmayacak. Anladığımız kadarıyla buna benzer hadiseler birçok şirketin başına gelmiş." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yatırım, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... CHP'li Polat: 'Hür teşebbüsün yatırım yapamayacağı kararlarla karşı karşıyayız' - Son Dakika


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