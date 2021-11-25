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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor"

25.11.2021 22:45
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor"

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Türkiye Maarif Vakfı sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesine bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakfın Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettiğini kaydederek, erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Türkiye'yi, milletin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlar dışında başarıyla temsil eden kurumlardan birisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakfımız, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor. Türkiye Maarif Vakfının kuruluşundan itibaren bu misyonda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet verdiğinin altını çizen Erdoğan, "Dünyanın en sıkıntılı, zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

Maarif okullarının yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye bu çalışmalarıyla BM'nin 2030 vizyon belgesinde ilan edilen sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine katkı sunmaktadır. Vakfımıza bağlı okullar eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin imkanlarından da faydalanarak korona virüs döneminde de devam ettirmiştir. Kritik bir süreçte sergilediği bu kararlı tutumuyla Vakfımız eğitim misyonunun kalitesini de ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde takdir topladığının söyleyen Erdoğan, "Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları, gerekse yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarımız, Vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Biz de başarıyla gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Sizlerden büyük bir devletin ve büyük bir milletin mensupları olduğu bilinciyle temponuzu daha da arttırmanızı bekliyoruz. Şüphesiz bunun yolun da çalışmak ve eğitimdeki yenilikleri takip etmekten, yerelden kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçiyor. Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçlara ve değerlere de saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesinin, Vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor" - Son Dakika
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