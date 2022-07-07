Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

07.07.2022 03:15
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika habere göre SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alındı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, İkinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklere ise Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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