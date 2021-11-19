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RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı - Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı

19.11.2021 15:37
RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı

RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "2018 yılında dijital platform kullananların oranı yüzde 5,7 iken, son tespitlere göre bu oranın yüzde 24,4'e yükseldiği görülmüştür.

RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "2018 yılında dijital platform kullananların oranı yüzde 5,7 iken, son tespitlere göre bu oranın yüzde 24,4'e yükseldiği görülmüştür. Başka bir deyişle, dijital yayın platformları kullananların oranı 2 sene içinde 4 kattan fazla artış göstermiştir. Araştırmaya göre, dijital yayınların yüzde 70,9 oranıyla en fazla cep telefonundan takip edildiği belirlenmiştir" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 kesin Hesap kanun Teklifi görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. RTÜK Başkanı Şahin, milletvekillerine sunum yaptı.

Şahin, demokrasilerin vazgeçilmezi olan görsel-işitsel medya, yazılı basınla birlikte '4. Kuvvet' olma vasfını güçlü bir şekilde muhafaza ettiğine işaret ederek, "Teknolojik gelişmelerle yayıncılık alanı çok geniş kabiliyetlere erişmiş, ulaşılması her zamankinden çok daha kolay hale gelmiştir. Yepyeni akıllı medya araçlarıyla etkileşimli bir niteliğe ulaşan yayınlar, kitlelere hiç olmadığı kadar çabuk tesir etmekte, bu durum da düzenleyici otoriteleri bambaşka bir çalışma alanına sürüklemektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip ederek bünyesine kattığı genç ve dinamik uzman kadrolarıyla radyo ve televizyon alanını etkin olarak düzenlemekte ve denetlemektedir. İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanının Üst Kurulumuz kapsamına alınmasıyla birlikte artan ivme, başarılı lisanslama çalışmalarını doğurmuş kayıt dışı olan bu alan sisteme hızlıca dahil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Alo 178 ve 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi, resmi web sitesi, e-devlet, RTÜK Mobil Uygulaması ve CİMER aracılığı ile şikayetlerini ilettiklerini kaydeden Şahin, "1 Ocak 2021-31 Ekim 2021 tarih arasında Üst Kurula toplam 36 bin 420 adet Vatandaş Bildirimi gelmiştir. Bildirimde bulunanların yüzde 65,8'i erkeklerden, yüzde 34,1'i kadınlardan oluşmaktadır. En fazla bildirime konu olan program türü 'Dizi Filmler' (yüzde 31,1) olmuştur. Bunu sırasıyla yüzde 16,7 oranıyla 'Reality Show'lar ve yüzde 7,3 oranıyla 'Yorum Programları' takip etmektedir. Üst Kurulumuz 2021 yılında iki farklı kamuoyu araştırması planlamıştır. Dijital Yayın Platformları Kullanım Alışkanlıkları Araştırması'nı yıl içinde tamamlayan Üst Kurulumuz, Z Kuşağında Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması çalışmalarını ise hızla sürdürmektedir. İlk araştırmamızın sonuçlarına göre, 2018 yılında dijital platform kullananların oranı yüzde 5,7 iken, son tespitlere göre bu oranın yüzde 24,4'e yükseldiği görülmüştür. Başka bir deyişle, dijital yayın platformları kullananların oranı 2 sene içinde 4 kattan fazla artış göstermiştir. Araştırmaya göre, dijital yayınların yüzde 70,9 oranıyla en fazla cep telefonundan takip edildiği belirlenmiştir" bilgilerini verdi.

Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını ise şöyle paylaştı:

"Personel Giderleri: 138.476.000,00-TL, SGK Devlet Pirimi Giderleri: 16.372.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 60.529.000,00-TL, Cari Transferler: 24.454.000,00-TL, Sermaye Giderleri: 31.950.000,00-TL toplam: 271.781.000,00 -TL. Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri: 300.000,00-TL, Lisans Gelirleri: 21.540.000,00-TL, Frekans Yıllık Kullanım Ücreti: 68.254.000,00-TL, Yayı İletim Yetkilendirme Ücreti: 15.000.000,00-TL, Hazine Yardımı: 63.000.000,00-TL, Faiz Gelirleri: 10.000,00-TL, Ticari İletişim Gelirleri: 88.154.000,00-TL, Zamanında Ödenmeyen Ücret: 4.000.000,00-TL, Diğer Çeşitli Gelirler: 11.523.000,00-TL, toplam: 271.781.000,00-TL."

RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Türk Lirası, Radyo, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun bütçe rakamlarını açıkladı - Son Dakika
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