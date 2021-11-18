Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli... - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli...
18.11.2021 13:51
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi. - KİŞİNEV
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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