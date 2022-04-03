Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. - Son Dakika
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik.

03.04.2022 11:09
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik.

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik.

Dışişleri Bakanlığı: " Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Patlama, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: 'Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. - Son Dakika
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