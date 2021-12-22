Üye Girişi
Dışişleri: Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da mültecilerin geri dönüşleri ele alındı - Son Dakika

Dışişleri: Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da mültecilerin geri dönüşleri ele alındı

22.12.2021 14:46
Dışişleri: Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da mültecilerin geri dönüşleri ele alındı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı ile ilgili, "Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu toplantıda ele alınmıştır.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı ile ilgili, "Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'nın 17'ncisinin 21-22 Aralık'ta Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtilerek, "Toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlip'teki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konuları ele alınmıştır. Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişlerdir" denildi.

Toplantıda ayrıca Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı yapıların sivillere yönelik artan saldırılarının ve baskıdan duyulan derin endişenin beyan edildiği, bu bağlamda Türkiye tarafından PKK/ YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığın vurgulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunun en kısa zamanda Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir. Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Görüşmede, Çalışma Grubu tarafından 6'ncı proje çerçevesinde, gözaltında tutulan bazı kişilerin 16 Aralık'ta karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır."


Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri: Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da mültecilerin geri dönüşleri ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan         
15:38
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:37 Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
15:12 Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı: Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır?
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:47:58. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri: Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da mültecilerin geri dönüşleri ele alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement