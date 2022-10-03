Son dakika haberi! Dışişleri'nden ABD Savunma Bakanlığı'nın 'GKRY' kararına kınama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Dışişleri'nden ABD Savunma Bakanlığı'nın 'GKRY' kararına kınama

03.10.2022 19:54
Son dakika haberi! Dışişleri'nden ABD Savunma Bakanlığı'nın 'GKRY' kararına kınama

Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki 'Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki 'Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı'nın, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki 'Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz. 2 hafta önce GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir. ABD bu adımıyla, Ada'daki 2 taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir. Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberi! Dışişleri'nden ABD Savunma Bakanlığı'nın 'GKRY' kararına kınama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Dışişleri'nden ABD Savunma Bakanlığı'nın 'GKRY' kararına kınama - Son Dakika
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