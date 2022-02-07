Üye Girişi
Son dakika haberi! Eski Aydın Milletvekili Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Eski Aydın Milletvekili Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

07.02.2022 14:34
Son dakika haberi! Eski Aydın Milletvekili Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber... Eski Aydın Milletvekili İsa Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Eski Aydın Milletvekili İsa Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ayhan'ın ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

1931 yılında dünyaya gelen Ayhan, Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. İlkokul öğretmenliği, Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu Meslek Dersleri öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı yapan Ayhan, Aydın ve Kütahya'da ilköğretim müfettişliği ile İzmir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Eğitim Uzmanlığı görevlerinde de bulundu.

15. Dönem Aydın milletvekili olarak seçilen Ayhan, evli ve iki çocuk babasıydı.

Ayhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Cenaze, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Eski Aydın Milletvekili Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:39:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eski Aydın Milletvekili Ayhan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement