Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi

17.05.2022 14:21
Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi

Son dakika haberi: Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, ağustos aynına tehir edildi.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, ağustos aynına tehir edildi.

Zuma, geçen ay görülen duruşmada, davanın süresiz ertelenmesi ve davanın savcısı Billy Downer hakkında "tarafsız olmadığı" gerekçesiyle özel kovuşturma talebinde bulunmuş, bunun üzerine mahkeme, Zuma'nın talebinin değerlendirilmesi için duruşmayı 17 Mayıs'a ertelemişti.

Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Yargıç Piet Koen, Zuma'nın süresiz erteleme ve savcı Downer hakkında kovuşturma başvurularının değerlendirme sürecinin tamamlanması için 1 Ağustos'a kadar ek süre tanınmasına karar verdi.

Yargıç Koen, Zuma'nın başvurusuna yönelik değerlendirmenin 1 Ağustos'a kadar tamamlanması durumunda, yolsuzluk davası duruşmasına 15 Ağustos'ta tekrar başlanabileceğini belirtti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için geçen yıl 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede ülke tarihinin en büyük şiddet ve yağma olaylarından birine dönüşmüştü.

Olaylarda en az 340 kişi hayatını kaybetmiş, milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

Zuma'nın, davanın savcısı Downer'ın bu davadan çekilmesi talebi, daha önce mahkeme tarafından defalarca reddedilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi - Son Dakika


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