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Son dakika haberi: Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivist gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivist gözaltına alındı

04.02.2022 11:28
Son dakika haberi: Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivist gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisinin, bir insan hakları aktivistini gözaltına aldığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisinin, bir insan hakları aktivistini gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, 70 yaşındaki demokrasi yanlısı Koo Sze-yiu'nun, Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu önünde eylem yapacağı bilgisinin alınması üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Koo'nun ulusal güvenlik yasası kapsamında "hükümeti devirmeye teşvik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alınırken söz konusu kişilerin Koo tarafından yapılacak protestolarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Koo'nun demokrasi yanlısı Sosyal Demokratlar Birliği partisi tarafından düzenlenen siyasi mitinglere katıldığı ve 11 kez hapse girip çıktığı biliniyor.

Koo'nun gözaltı kararı, Çin'in ev sahipliği yaptığı Pekin Kış Olimpiyatları'nın resmi açılış gününde alındı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında, Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Hong Kong, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivist gözaltına alındı - Son Dakika


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