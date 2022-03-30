Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

30.03.2022 00:27
Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30-31 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30-31 Mart tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Türkiye'ye ziyareti hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30-31 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika


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