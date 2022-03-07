Son dakika haberi: MHP'li Aycan: "Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerekiyor" - Son Dakika
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Son dakika haberi: MHP'li Aycan: "Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerekiyor"

07.03.2022 11:05
Son dakika haberi: MHP'li Aycan: "Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerekiyor"

Son dakika haberler: MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının tüm dünyanın ekonomik işleyişini etkilediğini belirterek, Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerektiğini belirtti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının tüm dünyanın ekonomik işleyişini etkilediğini belirterek, Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerektiğini belirtti.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananların tüm dünyada her şeyi ikinci plana attığını, savaşın en fazla Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ifade eden Aycan, "Yanı başımızda yaşanan durum Rusya'nın tamamen istilacı, işgalci bir tutumudur. Rusya, saldırılarıyla Ukrayna'yı yerle bir ediyor ve bunu da bir gurur vesilesi yansıtıyor. Bunları kabul etmek mümkün değil." dedi.

Aycan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik sıkıntılara, özellikle enerji ve petrol piyasasında kontrol edilemez değişikliklere sebep olduğunu belirtti.

Bu savaşın tüm dünyada yeni bir ekonomik krize sebep olacak gibi göründüğünün altını çizen Aycan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ekonomik işleyişini etkileyen bu durum karşısında Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerekiyor. Türkiye'nin burada çok doğru bir tutum sergilediğini düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka bu şekilde devam etmemiz lazım. Bu savaş bizim savaşımız değil ama elbette bizi de etkiliyor. Ancak bunun üzerinden siyaset yapmanın, hükümeti eleştirmenin ya da yıpratmanın hiçbir yararı yoktur. Yapılacak tek şey, baskı yapılarak Rusya'nın savaşa son vermesi ve barışçıl bir şekilde müzakerelerin başlamasıdır. Allah özellikle Rusya'ya, Putin'e akıl fikir versin. Yoksa sonumuzu, gözü dönmüş bir şekilde üçüncü dünya savaşına da getirilebileceğini ima eden söylemleri var. Bu da tabii ki dünya açısından son derece tehlikeli bir durumdur."

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MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN DEĞERİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILMIŞTIR MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN DEĞERİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILMIŞTIR

Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramanmaraş, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: MHP'li Aycan: 'Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerekiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MHP'li Aycan: "Rusya'nın derhal savaşa son vermesi gerekiyor" - Son Dakika
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