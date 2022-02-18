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Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te - Son Dakika

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te

18.02.2022 16:30

Son dakika politika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te Erbakan Bilecik'te ilk olarak esnaf ziyareti yaptı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaret ve toplantılar için Bilecik'e geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te

Erbakan Bilecik'te ilk olarak esnaf ziyareti yaptı

BİLECİK - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaret ve toplantılar için Bilecik'e geldi.

Fatih Erbakan'ı kent girişinde partinin Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğan ve partililer karşıladı. "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla aracın inen Erbakan, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler, bol kazançlar dileyen Erbakan, parti binasında basın açıklaması yapacak. Ardından Şeyh Edebali Türbesinin ziyaret edecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, saat 19.00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Sandık Müşahitleri Toplantısı'na katılacak.

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Şeyh Edebali, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bilecik'te - Son Dakika


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