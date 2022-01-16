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Son dakika haberi | YTB Başkanı Eren: "Türkiye ile Kazakistan'ın arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz" - Son Dakika

Son dakika haberi | YTB Başkanı Eren: "Türkiye ile Kazakistan'ın arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz"

16.01.2022 00:58
Son dakika haberi | YTB Başkanı Eren: "Türkiye ile Kazakistan'ın arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB)'nin organizesinde düzenlenen kahvaltıda Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuley, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'de eğitim gören Kazak üniversite öğrencileri bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB)'nin organizesinde düzenlenen kahvaltıda Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuley, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'de eğitim gören Kazak üniversite öğrencileri bir araya geldi.

YTB'nin koordinesinde Türkiye'de eğitim gören Kazak öğrenciler, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuley ve YTB Başkanı Eren ile kahvaltıda bir araya geldi. Kazakistan'da yaşanan protestoları masaya yatırıldığı toplantıda Türkiye'de eğitim gören Kazak öğrencilerin Türkiye ve Kazakistan arasındaki iş birliği ve dostluğunu geliştireceğinin altı çizildi.

Kazakistan'da yaşanan protestoları, bağımsızlık hayatında en önemli sınavını verdiğini aktaran Kazakistan' Ankara Büyükelçisi Saparbekuley, "Bu olaylardan hem toplum olarak hem de birey olarak ders çıkarmamız gerekiyor. Yaşanan olaylar, otogaz fiyatlarının bir anda 85 Tenge 120 Tenge'ye çıkması ile patlak verdi. Daha önce de Kazakistan Enerji Bakanlığı iç piyasada enerji fiyatlarının toplu satışını elektronik ortama aktarmıştı. Yani arz talep üzerine bir fiyat belirleme prosedürüne gidildi. Maalesef bu prosedürün eksikliklerini gördük" değerlendirmesinde bulundu.

"Tokayev demokratik bir şekilde halkla görüşerek çözmeye çalıştı"

Kazakistan'da yaşanan protestolarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halkla diyalog halinde çözüme gittiğinin altını çizen Saparbekuley, "Protestolarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev demokratik bir şekilde halkla görüşerek çözmeye çalıştı. Cumhurbaşkanının hem tutumunu hem de bundan sonra gelecek tehditleri görememesi burada bir istihbarat zafiyetinin olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı, olayların 3 şehre sıçraması ve diğer şehirlerde de yaşanması tehlikesini görerek protestocuların dile getirdiği 'Hükümet İstifa' talebi üzerine hükümette istifasını sundu. Cumhurbaşkanı olayların başında halkın gerçekçi taleplerini iletme hakkı olduğunu barışçıl ve hukuki zeminde diyalog çerçevesinde olması gerektiğinin altını çizdi" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de eğitim gören Kazak öğrencilerin iki ülke arasında ilişkileri geliştireceğini altını çizen Saparbekuley, "Kazakistan'da daha kötü olaylar da olabilirdi fakat yaşanan bu olaylar bizim için büyük ders oldu. Başta Türk halkının ve Türk devletinin zor günlerde Kazakistan halkı ve devleti ile beraber olduğunu göstermesi bizim için önemliydi. Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin Kazakistan'a dönmesi, bunların bir gönül elçisi olması Kazak ve Türk halkının geleceğinin, iş birliğinin, halkların, dostlukların daha güçlü olacağının göstergesidir" diye konuştu.

"Türkiye ile Kazakistan'ın arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz"

Türkiye'de eğitim gören Kazak üniversite öğrencilerinin YTB'ye emanet olduklarını vurgulayan YTB Başkanı Eren, "1992 yılında büyük burs projesi başladığından itibaren 5 bin 600 Kazak öğrenci Türkiye tarafından burs alarak eğitim aldı. Bugüne kadar da 2 binden fazla Kazak öğrenci mezun oldu. YTB tarafından organize edilen Türkiye Bursları çerçevesinde 505 Kazak öğrenci eğitim almakta ve 112 öğrenci de Ankara'da eğitim görüyor. Ankara'da üniversite eğitimi alan öğrencilerle bu hafta sonu bir kahvaltı organizasyonunda buluşmak istedik. Bu kahvaltıyı yapmak istememizin sebebi hem sizleri bir görmek hem de son 15 gün içerisinde Kazakistan'da yaşanan süreçle alakalı size desteklerimizi göstermek. Türkiye'de eğitimini alan öğrenciler ailelerinin, ülkelerinin dolayısıyla Kazakistan'ın emanetisiniz. Türkiye ile Kazakistan'ın arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kazakistan, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | YTB Başkanı Eren: 'Türkiye ile Kazakistan'ın arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz' - Son Dakika


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