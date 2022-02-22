Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır

22.02.2022 18:07
Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır

Son dakika politika haberine göre ABD Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi ve Sözcüsü Julie Eadeh, "ABD Başkanı Biden, bir başkanlık kararnamesiyle Amerikalıların, Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde yeni yatırım, ticaret ve finansman faaliyetlerinde bulunmasını yasaklayacaktır" dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi ve Sözcüsü Julie Eadeh, "ABD Başkanı Biden, bir başkanlık kararnamesiyle Amerikalıların, Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde yeni yatırım, ticaret ve finansman faaliyetlerinde bulunmasını yasaklayacaktır" dedi.

ABD Sözcüsü Eadeh, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Eadeh, Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanıması kararıyla ilgili, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün ifade ettiği gibi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız birer 'Halk Cumhuriyeti' olarak tanımasını şiddetle kınıyoruz. Duma ilk kez bu talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi, bu karar Minsk anlaşmaları altında Rusya'nın verdiği sözlerin tamamen reddi anlamına gelmektedir, Rusya'nın diplomasiye bağlı olduğu iddiasıyla doğrudan çelişmektedir ve Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır" dedi.

'YATIRIM VE TİCARET YASAKLANACAKTIR'Eadeh, Putin'in kararını hukuk ve kurallara saygısızlık olarak değerlendirerek, "Devletlerin, tehdit ve güç kullanımıyla oluşturulan yeni devletleri tanımama yükümlülüğü olduğu gibi başka devletlerin sınırlarını bozmama yükümlülüğü de bulunmaktadır. Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuk ve kurallara açık saygısızlığının başka bir örneğidir. ABD Başkanı Biden, bir başkanlık kararnamesiyle Amerikalıların, Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde yeni yatırım, ticaret ve finansman faaliyetlerinde bulunmasını yasaklayacaktır. Ukrayna ve müttefiklerimizle, Rusya'nın bu nedensiz ve kabul edilemez eylemine karşılık atılacak uygun adımları koordine etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'UKRAYNA'YA VERDİĞİMİZ DESTEK SARSILMAZ BİR DESTEKTİR'Sözcü Eadeh, Ukrayna'ya verdikleri desteğin sarsılmaz olduğunu vurgulayarak, "Başkanlık kararnamesi, Rusya'nın uluslararası hukukun bu aleni ihlalinden kazanç sağlamasını engellemek amacıyla hazırlanmaktadır. Kararname, Ukrayna halkına ya da Ukrayna hükumetine yönelik değildir ve bu bölgelerde insani faaliyetlerin ve ilgili diğer faaliyetlerin sürdürülmesine imkan tanıyacaktır. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüyle Ukrayna hükümetine ve halkına verdiğimiz destek sarsılmaz bir destektir. Ukraynalı ortaklarımızla birlikte, Başkan Putin'in yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır - Son Dakika


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