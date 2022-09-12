Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı

12.09.2022 17:00
Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kilit Operasyonu'nda Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi. Teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde genel merkez girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Akar, teröristlerin saldırısında 4 askerin şehit olduğu, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin, "Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Terörle mücadele, 'terörü yerinde, kaynağında yok etme' stratejisiyle kararlılıkla sürüyor. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda, tarruzi bir anlayışla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

"TÜRK ADALETİNE SIĞINMAKTAN BAŞKA ÇARELERİ YOK"

Akar, operasyonlarla teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayarak, "Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları 2 gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmaktan başka çareleri yok" diye konuştu.

"400'DEN FAZLA SIĞINAK TEMİZLENDİ"

Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, "Pençe Kilit Operasyonu'nun 148'inci günündeyiz. Mehmetçik tarafından 400'den fazla sığınak, mağara temizlendi. Teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Arazinin yapısı sert olması nedeniyle birçok teröristin cesedine daha sonraki operasyonlarda rastlıyoruz. Dolayısıyla bu rakamın 371'den çok daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelede verdiği büyük mücadeleye vurgu yaparak, "85 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız" dedi. Akar, komandolar tarafından sabah saatlerinde teröristlerin silah deposu olarak kullandığı 2 mağaranın daha tespit edildiğini, mağaralarda çok sayıda silah ve binlerce mühimmatın ele geçirildiğini de belirtti.

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Bakan Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi' Bakan Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi' HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BURAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı - Son Dakika
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