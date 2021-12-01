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Son dakika haberleri: Bakan Yanık, Ankara'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Yanık, Ankara'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

01.12.2021 22:43
Son dakika haberleri: Bakan Yanık, Ankara'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla buluştu. Akşam yemeğinde Ankara Valisi Vasip Şahin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Marangozhane Salonu'nda gerçekleşen yemekte konuşan Bakan Yanık, "Öncelikle bu vatan topraklarını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Bazen sözün zayi olduğu zamanlar vardır. Konuşmaya başlarken onu hissedersiniz. Ne söylesem boş. Yani her sözün her cümlenin aslında fazlalık olduğunu hissedersiniz. Ben doğrusu şehit yakınları ve gazilerimizle konuşurken söylediğim her cümlenin fazla olduğunu hissediyorum. Söylediğim her cümlenin boş olduğunu düşünüyorum. Onun için duygularımı aktarmakta çok başarılı olmayacağım" dedi.

Büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin içinde olduklarını dile getiren Bakan Yanık, "Bugün eğer bölgesinde oyun kuran bir Türkiye varsa, ya da kurulmuş olan oyunları bozan bir Türkiye varsa bunda sizin tercüman olduğunuz hislerin ve değerlerin büyük payı vardır. Ne mutlu ki bugün büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin içindeyiz. Kuşkusuz biraz önce Sayın Valimiz çok güzel ifade etti, bir bedeli var bu bedeli ödüyoruz. İşte bu büyük milletten büyük devlet olmanın, yürüyüşün bedelini şehitlerimiz canlarıyla ödediler, gazilerimiz uzuvlarıyla, karşı karşıya kaldıkları zorluklarla ödediler, ödüyorlar. Bu yürüyüşe, bu can ve kanla bedeli ödenen yürüyüşe şüphesiz bizim ülkemizin ve İslam dünyasının ihtiyacı var. Daha da ötesinde, biliyoruz ki materyalizmin ve hazcı anlayışların esiri olmuş bütün dünyanın ihtiyacı var. 21. yüzyılı, adaletin ve kardeşliğin meşalesiyle aydınlatacak Anadolu irfanıyla bütünleşmiş bir Türkiye'ye, bizler yürekten inanıyoruz. Bu anlamda değerlerimizin gücüne ve tarihten gelen tecrübemize güveniyor, şevkimizi asla yitirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç'un bir dörtlüğü ile sözlerini sonlandıran Bakan Yanık, "'Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır' diyor büyük şairimiz. Geçmişten ders almayı bilmeyenlerin geleceği inşa etmesi beklenemez. Millet aklı ve millet ruhu, ülkemizin selametini temin etme ve bu kutlu yürüyüşü devam ettirme konusunda inşallah kontrolü elden bırakmayacaktır. Rehavete de gaflete de izin vermeyecektir. Bu duygularla hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. Bu buluşmaların aramızdaki kardeşlik hukukunu geliştirmesini, bizim tam bir kardeşlik ruhuyla bir araya gelmemize bundan sonra vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Şehitlerin bizlere emaneti olan değerli kardeşlerimi kahraman gazilerimizi en kalbi muhabbetlerimle hürmetlerimle selamlıyorum. Bu güzel günde Allah'ın selameti rahmeti marifeti hepinizin üzerinize olsun. Rabbimiz buyuruyor ki Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Siz anlayamazsınız. Şu ana kadar pek çok şehit cenaze namazı kıldırdım. Şehitlerin cenaze namazına dururken, tekbir alırken önümüzdeki şehidin tekbirlerimizi ve onun için yaptığımız dualarımızı duyduğunu idrak ederek namazlarını kıldırmaya çalışırım. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ile kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananımı bütün varımı alsın da Huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu bir duadır esasında. Gazilerimiz her zaman hayırla yad ediyoruz. Rabbim milletimiz her türlü kötülükten, hainlerin ihanetinden ve düşmanların saldırılarından muhafaza eylesin" dedi. - ANKARA

Derya Yanık, Türkiye, Ankara, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Yanık, Ankara'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bakan Yanık, Ankara'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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