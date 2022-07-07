Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici, doktora yönelik silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici, doktora yönelik silahlı saldırıyı kınadı

07.07.2022 10:07
Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici, doktora yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybettiği Konya Şehir Hastanesindeki silahlı saldırıyı kınadı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybettiği Konya Şehir Hastanesindeki silahlı saldırıyı kınadı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesinde, doktor Ekrem Karakaya'nın elim bir cinayet neticesinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Uzun zamandır sağlık personeline yönelik şiddet eylemlerine şahitlik edildiğini kaydeden Destici, bu tür saldırı suçlarına karşı ağır cezai yaptırımlar olmakla birlikte, bu meselenin sadece adli tedbirlerle önlenemeyeceğini dile getirdi.

İlkokuldan itibaren bütün şiddet türlerine yönelik eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, özellikle sağlık çalışanlarına karşı çok daha saygılı ve müsamahalı olmayı sağlayacak bir eğitim yönteminin bulunmasını istedi.

"Üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum ve saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullanan Destici, doktor Karakaya'nın ailesine ve bütün sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ekrem Karakaya, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici, doktora yönelik silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika

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