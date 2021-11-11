Son dakika haberleri... Belarus Dışişleri Bakanı Makei: "Batılı liderlerin sorumsuzluğu ve akılsız politikaları norm haline geldi" - Son Dakika

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Polonya sınırındaki mülteci krizinden batılı ülke liderlerini sorumlu tutarak, "Batılı liderlerin sorumsuzluğu ve akılsız politikaları norm haline geldi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei'yi başkent Moskova'daki bakanlık konutunda ağırladı. Görüşmede Lavrov ve Makei'nin Rusya ve Belarus'un daha önce üzerinde uzlaştığı Birlik Devletleri Anlaşması'nın detaylarını konuşması planlanırken, söz konusu başlık Belarus-Polonya sınırındaki mülteci gerilimi nedeniyle ikinci planda kaldı. Belaruslu Bakan Makei, NATO askeri güçlerinin Belarus ve Rusya sınırlarına yoğunlaşması nedeniyle kaygılı olduklarını söyleyerek, "Silahların kontrolü ve silahsızlanmaya önem gösterdik. Küresel ve bölgesel konularda öncelikli konuların artması ve yeni konuların ortaya çıkması, Dışişleri Bakanlıkları için de öncelikli konudur. NATO askeri güçlerinin, birlik devletleri sınırlarına yoğunlaşması nedeniyle endişe duyuyoruz. Sovyetler Dönemi'nde sıkça kullanılan 'detante' terimini hatırlatmak isterim. Maalesef batılı ortaklarımız bize kulak vermemeyi tercih ediyor" dedi.

"Sınırdaki krizden batılı ülke liderleri sorumlu"

Belarus-Polonya sınırında biriken ve Avrupa'ya gitmeyi amaçlayan düzensiz göçmenlerle ilgili batılı ülke liderlerinin politikalarını eleştiren Makei, "Belarus'un, düzensiz göçmenlerin önünü açtığı iddiaları asılsız. Batılı ülkelerin liderlerinin sorumsuz ve akılsızca politikaları bugün norm haline geldi. Birkaç adım öteyi bile hesaplamıyorlar, bazı şeylere de duruma göre tepki veriyorlar" dedi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından göçmen krizi nedeniyle provoke edildiklerini savunan Makei, "Zaman geçtikçe, her iki ülke için de durum zorlaşıyor, Minsk ve Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı artıyor. Bugün Belarus'a karşı farklı yönlerden kapsamlı bir şekilde saldırganlık var. Tüm ülkelerle yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, ülkelerimize yönelik hiçbir düşmanca eylemin yanıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Zor durumlarda bile konuşma cesaretinin her zaman bulunması gerektiğini düşünüyoruz ancak bu cesaret yoksa arabulucu rolünde yer alabilecek 3. taraflarla da konuşmaya hazırız" diye konuştu.

"Batılı ülkeler Ryanair olayına dair delil bulamadı"

Belarus'un, geçtiğimiz mayıs ayında Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk'e indirmesinden sonra batılı ülkelerin yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen Makei, "Rus tarafına çok yönlü siyasi ve teknik uzman desteği için teşekkür ederiz. Mayıs ayında Ryanair'e ait uçağın indirilmesine dair batılı ülkelerin, Belarus'un kuralları ihlal ettiğine dair en ufak somut delil bulamaması nedeniyle rapor bir kez daha ertelendi" dedi.

Mayıs ayındaki gelişmelerin ardından ABD, Ukrayna ve AB'nin uyguladığı hava ambargosu nedeniyle Belarus havacılık endüstrisinde zorluklar yaşandığını ifade eden Makei, "Belarus havacılık endüstrisi, AB, ABD ve Ukrayna tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli kayıplar yaşıyor" dedi.

Lavrov: "Belarus ve Rusya dış siyasette ortak hareket edecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise silahların yayılmasını önleme, silahsızlanma ve silahların kontrolü alanındaki durumun tartışılması gerektiğini belirterek, "Bu alandaki durum, artan gerilimler, öngörülemezlik, yeni zorlukların ve tehditlerin ortaya çıkması ile şekilleniyor. Siyasi faktörler bu küresel stratejik istikrarı baltalıyor" dedi. Lavrov ayrıca, Belarus ile silahların kontrolü konusunda yaşanan sorunları ele aldıklarını ifade etti.

Ortak basın toplantısından sonra Birlik Devletleri Anlaşması kapsamında Anlaşmaya Taraf Devletlerin Dış Politikasında Koordineli Eylem Programı imzalandı. Bu anlaşmaya göre, Belarus ve Rusya dış politikada birlikte hareket etme kararı aldı. - MOSKOVA