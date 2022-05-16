Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da, biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da, biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu"

ANKARA CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntülere yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, CHP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntüleri paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.