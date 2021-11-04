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Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Kishida, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Kishida, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek

04.11.2021 09:06
Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Kishida, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek

Son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni kabine kuruluncaya kadar Dışişleri Bakanlığı görevini de üstleneceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni kabine kuruluncaya kadar Dışişleri Bakanlığı görevini de üstleneceğini açıkladı. Kishida, görevdeki Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreterliği'ne atamıştı.

Japonya'da geçtiğimiz hafta yapılan genel seçimi Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) kazanmasının ardından hükümette görev değişimi yaşandı. Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi iktidardaki LDP'nin genel sekreteri olarak atama kararı alan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün yaptığı açıklamada boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğunu bu ay yeni kabine kuruluncaya kadar kendisinin devralacağını söyledi.

Kishida başbakanlığı garantiledi

Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel seçimin galibi bir kez daha LDP olmuştu. LDP Genel Başkanı Kishida'nın önümüzdeki çarşamba gerçekleştirilecek Meclis oturumunda yeniden başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı hafta içinde yeni kabineyi oluşturacak olan Kishida'nın başbakanlık koltuğunu seçimden hemen önce devraldığı için bakanların neredeyse tümünün mevcut pozisyonlarını koruması bekleniyor. - TOKYO

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Kishida, Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek - Son Dakika


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