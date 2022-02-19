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Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY'u ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY'u ziyaret etti

19.02.2022 17:22
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY'u ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı (TÜRKSOY) ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı (TÜRKSOY) ziyaret etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Tatar, "Bu mücadelemizi sonuna kadar götürme kararı içerisindeyiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birtakım temaslar için geldiği Türkiye'de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı (TÜRKSOY) ziyaret etti. KKTC ile TÜRKSOY arasındaki ilişkilerin ve geleceğe yönelik iş birliğinin ele alındığı görüşmenin açılış konuşmasını TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov gerçekleştirdi. Kaseinov, yaptığı konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a hem ziyareti hem de TÜRKSOY'a olan desteklerinden ötürü teşekkür etti.

" Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlarımızın koparılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bütün dünyaya paylaşmış vaziyetteyiz"

TÜRKSOY ziyaretinde bir konuşma gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'ye olan bağlarının koparılmasına asla müsaade etmeyeceklerini bütün dünyaya paylaşmış vaziyette olduklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle, verdiği mücadelede Kıbrıs'ta iki ayrı halkın bir tanesinin olduğunu, bu mücadelenin de egemenlik temelinde verilen bir mücadele olduğunu, benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra yeni siyasetimiz Kıbrıs'ta artık iki ayrı egemen eşit temelinde bir anlaşmanın olabileceğini, bu saatten sonra verilen bütün mücadelenin bizleri Kıbrıs'ta iki ayrı kurumsal iş birliği, yani iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile Kıbrıs'ta bir anlaşma olabileceğini, biz Kıbrıs Türk halkı olarak asla haklı mücadelemizden, egemenliğimizden ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlarımızın koparılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bütün dünyaya paylaşmış vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz mücadele bir Türklük mücadelesidir"

KKTC'nin egemenlik mücadelesini sonuna kadar götürme kararı içerisinde olduklarını vurgulayan Tatar, bunun bir Türklük mücadelesi olduğunu söyleyerek, "Bu mücadelemizi sonuna kadar götürme kararı içerisindeyiz. Bizler büyük Türk dünyasının bir parçası olarak verdiğimiz mücadele bir Türklük mücadelesidir. Bir kültür mücadelesidir. Bizim verdiğimiz mücadelenin en temel gücü, en temel zenginliklerinden bir tanesi de ayrı kültürümüzün olmasıdır. O bakımdan TÜRKSOY'un faaliyetlerinin, çalışmalarının bu bakımdan da KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye katkı yapmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Nizami-i Gencevi'nin doğumunun 880'inci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan altın madalya takdim edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın TÜRKSOY ziyaretine eşi Sibel Tatar da eşlik etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY'u ziyaret etti - Son Dakika


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