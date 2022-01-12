Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye araç parkına dahil edilen iş makinelerinin tanıtımında vatandaşlara seslenerek, caminin Askeri Lojmanların yerine yapılması gerektiğini söyledi.

Kdz. Ereğli'nin iktidar tarafından çözülmesi gereken öncelikli sorunları olmasına rağmen cami yeri konusunda polemik oluşturulduğunu anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi: "Ülkemizde büyük sıkıntılar var, emekliler perişan, Ereğli'de işsizlik had safhada. Halkımızın çocukları istemeye istemeye Ereğli dışına çalışmaya gidiyor, orada yaşıyor. Ereğli'ye yatırım yapan yok. Ereğli'ye fabrika açan yok. Hükümet Konağı yapan yok. İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapan yok. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası yapan yok. Yok oğlu yok. Ereğli- Devrek yolu duruyor, yatırım gelmiyor. Camiyi Ereğli'ye biz yapmak istiyoruz. CHP grubu olarak, Ereğli halkı olarak inşallah camiyi biz yapacağız. Ama yer konusunda polemik yapıyorlar. Halkın gezdiği yerleri elimizden almaya çalışıyorlar. Buna teknik bir adam karar vermiyor. 'Sahile cami yapın' derken ünlü bir hocaları var, çok ünlü bir hocaymış o hoca, Atatürk'e dil uzatan hoca O gösteriyor, hepsi beraber peşinden gidiyor, cami buraya yapılacak diye Ereğli halkının dediği gibi, yapılması gereken yere kendisi yapacaktır. Caminin yapılması gereken yer de denize nazır Askeri Lojmanlarının olduğu yerdir. Bu gerçekleşecek. Ereğli'ye geliyorlar, bol bol konuşuyorlar. Laftan başka bir şey yok. Millet eziliyor, emekliler eziliyor. Çocuklarımıza iş sahası yok." - ZONGULDAK