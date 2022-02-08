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Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri, Karadeniz'e doğru yola çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri, Karadeniz'e doğru yola çıktı

08.02.2022 14:53
Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri, Karadeniz'e doğru yola çıktı

Son dakika haberlerine göre Rusya Savunma Bakanlığı, deniz tatbikatları için Akdeniz'den Karadeniz'e hareket eden savaş gemilerinin geçişlerinin devam ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, deniz tatbikatları için Akdeniz'den Karadeniz'e hareket eden savaş gemilerinin geçişlerinin devam ettiğini bildirdi.

Rusya ile NATO arasında yaşanan gerilim devam ederken geçtiğimiz 20 Ocak'ta Rusya, 140'tan fazla gemi ve 10 bin personelle deniz tatbikatlarına başladı. Devam eden tatbikatlara katılmak için Rus donanmasına ait savaş gemilerinin de tatbikat noktalarına sevkiyatının sürdüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'den yola çıkan ve Ege Denizi üzerinden Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazları'ndan geçişleri devam eden Karadeniz filosuna bağlı 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev" isimli savaş gemilerinin ilerleyişinin sürdüğü aktarıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, savaş gemilerinin geçişlerinin yarın da süreceği belirtilerek, Akdeniz'den Karadeniz'e Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets ve Aleksandr Olenegorsky isimli savaş gemilerinin sevk edileceği aktarıldı. - MOSKOVA

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Karadeniz, Akdeniz, Rusya, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Rus savaş gemileri, Karadeniz'e doğru yola çıktı - Son Dakika


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