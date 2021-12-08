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Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor

08.12.2021 12:35
Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan emekli lokalleri, nezih ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan emekli lokalleri, nezih ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Selçuklu'da 13 emekli lokalinden aylık ortalama 14 bin emekli hizmet alıyor.

Selçuklu Belediyesinin ilçeye kazandırdığı sosyal tesislerle her yaş grubundan insana hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Selçuklu'nun farklı noktalarına kazandırılan tesisler emeklilerin vazgeçilmez adresi oldu. Lokallerden hizmet alan emekliler ulusal ve yerel günlük gazetelerini okurken, televizyon izleyerek gündemi takip ediyorlar ve birlikte vakit geçiriyorlar.

Selçuklu Belediyesine bağlı Sakarya, Esenler, Akıncılar, Gevher Hatun, Gazalya Hatun, Selçuki Hatun, Mehmet Akif, Akşemsettin, Kosova, Malazgirt, Beyhekim, Buhara ve Musalla Bağları Emekli Lokallerinden aylık ortalama 14 bin emekli faydalanıyor. Pandemi nedeniyle Mahperi Hatun ve Yazır Emekli Lokalleri filyasyon ekiplerine tahsis edildi. Ayrıca Fatih Emekli Lokali Uzaktan Eğitim Merkezi olarak hizmet verirken Dumlupınar Emekli Lokali de Millet Kıraaathanesi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Mimari yapısı ile ilçeye değer katan bu tesislere farklı mahallelerden gelen emekliler yoğun ilgi gösterirken yıl içinde düzenlenen çeşitli kültürel etkinlikler ve bilgilendirme toplantıları da gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, zaman zaman lokalleri ziyaret ederek emekli vatandaşlarla bir araya geliyor. Emeklilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, onların istek ve önerilerini dinliyor. Selçuklu Belediyesi mevcut emekli lokali sayısını arttırmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Emekli Lokallerinden hizmet alan ve vakitlerinin çoğunu bu ortamlarda geçiren emekli vatandaşlar, Selçuklu Belediyesi tarafından kendilerine sunulan hizmetlerden oldukça memnun. Bu lokallerde bir araya gelerek, sohbet ettiklerini ve hoş vakit geçirdiklerini ifade eden emekliler lokallerin sosyal hayatlarına canlılık kattıklarını ifade ederek Selçuklu Belediyesi'ne sunulan hizmetinden dolayı teşekkür ediyorlar. Selçuklu Belediyesi 'ne bağlı lokaller Pazar hariç haftanın 6 günü 08: 00 -17: 00 saatleri arasında emeklilere hizmet veriyor.

"Emeklilerimizin memnuniyeti bizi mutlu ediyor"

Selçuklu'da yer alan emekli lokallerinin nezih ortamlarıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasında yer aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Günlerinin büyük bir bölümünü bu lokallerde geçiren emeklilerimiz gerçekleştirilen etkinliklerle zamanlarını iyi bir şekilde değerlendiriyor ve birlikte vakit geçiriyorlar. Böylece sosyal tesislerimiz hemşehrilik ve komşuluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizin bu güzel hizmetten memnuniyeti ve yoğun ilgisinden mutluluk duyuyoruz. Bizler de her fırsatta büyüklerimizin hayır duasını almak ve onların isteklerini dinlemek için lokallerimizi ziyaret ediyoruz. Bu vesile ile tüm emeklilerimizi sağlık ve afiyet içerisinde mahallerimizdeki emeklilerimizi lokallerimizden faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - KONYA

Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor
Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor
Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor
Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor
Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor

Hisarcık, Selçuklu, Emekli, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Selçuklu'da emekli lokalleri yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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