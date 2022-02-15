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Son dakika haberleri | TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı

15.02.2022 17:51
Son dakika haberleri | TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal (59) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasında kalp krizi geçirdi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal (59) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasında kalp krizi geçirdi. Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AK Parti'li Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.Bu adada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.


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Fetani Battal, Kalp Krizi, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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