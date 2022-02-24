Son dakika haberleri | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

24.02.2022 12:15
Son dakika haberleri | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığına giderek bakanlık yetkilileri ile görüştü.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığına giderek bakanlık yetkilileri ile görüştü.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek üzere bakanlık binasına gitti. Bodnar, 20 dakikaya yakın süren görüşmenin ardından açıklama yapmak üzere büyükelçilik binasına doğru yola çıktı.

Görüşmede Bodnar'ın basın mensuplarına yaptığı, "Hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları'nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz" şeklindeki açıklaması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öngörülüyor. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü - Son Dakika


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