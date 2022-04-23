Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: "45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a hamdolsun bir huzur var"

"Milletimiz güven içerisinde başını yastığa koyuyorsa bu sizlerin sayesindedir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen sahur programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır'da huzurun yeşerdiği bir ortamda bunun aynı periyotta gidebilmesi için gayretinizi devam ettiriyorsunuz. Milletimizin sizden beklentisi budur. Milletimiz güven içerisinde başını yastığa koyuyorsa bu sizlerin sayesindedir" dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere dün Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen sahur programında jandarma, polis, güvenlik korucuları ve bekçilerle bir araya geldi.

Güvenlik güçlerine hitap eden Bakan Soylu, jandarmadan polise ve sahil güvenliğe kadar bakanlığın bütün birimlerinde çok ciddi teknolojik gelişmeler elde ettiklerini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen yıl yaptığı araştırmada, vatandaşların en çok asayişten memnun oldukları ifade ettiklerini anımsatan Soylu, yaklaşık 3 yıldır asayiş hizmetleri açısından vatandaşların büyük bir memnuniyet olduğunu kaydetti.

"Milletimiz, güven içerisinde başını yastığa koyuyorsa bu sizlerin sayesindedir"

Suç ve suçluyla mücadelede kararlı ama vatandaşlara müşfik bir anlayışı uygulamak durumunda olduklarını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah, razı olsun. Arkadaşlarımız da bu görevlerini hakkıyla yerine getirebilmek için büyük bir gayret sarf ediyorlar. Hepinize minnettarız. Hepiniz giydiğiniz üniformaların hakkını veriyorsunuz. Vatandaşımız memnun. Geldiğimiz noktada Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a hamdolsun bir huzur var. Bunu istismar etmek isteyenler muhakkak olacaktır. Ama devletimizin geldiği noktada bunu denemeye çalışanlar karşılıklarını alacaklardır. Bizim huzurumuzun bozulmasına yönelik bir tahammülümüz söz konusu değildir. Hepiniz üniformalarınızın hakkını veriyorsunuz. Diyarbakır'da huzurun yeşerdiği bir ortamda bunun aynı periyotta gidebilmesi için gayretinizi devam ettiriyorsunuz. Milletimizin sizden beklentisi budur. Milletimiz güven içerisinde başını yastığa koyuyorsa bu sizlerin sayesindedir."

"Terörün defterin kapatmamız ve önümüze bakmamız lazım"

Her yılı bir yıl öncesine göre çok daha iyi noktada götürdüklerini, bu yılın da geçen yıldan daha iyi olacağını, bütün dua ve temennilerinin bu olduğunu aktaran Bakanı Soylu, "Bizden emin olan milyarlar var. Onun için içerinin huzuru bizim için en önemli meseledir. Gözümüzü dört açmak, çok dikkatli olmak, fitneye fırsat vermemek, kötülüklere engel olmak zorundayız ve işimizi en iyi yapmak zorundayız. İHA'sı, SİHA'sı, Atak helikopteri, her türlü mühimmatı bugün jandarmamızda da, polisimizde de var. Bunlar hayaldi. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de özellikle iç güvenliğin her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır. Elbette her meselenin çok daha iyi geleceği günler de yakın olacaktır. Ama iddiamız şudur, tam 45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti. Bizim yaşımızda olanlar doğduğundan itibaren terör örgütünün adıyla beraber büyüdüler. Bu defteri kapatmamız ve önümüze bakmamız lazım. Cumhuriyetin 100. yılına girerken Türkiye'ye başkalarının talimatlarıyla, beslemesiyle bize arkadaşlarımızı hasret bırakan, bizi bize hasret bırakan, milletimizin bir tarafını sürekli olarak sıkıntıya sokan, ülkemizi istediği hedeflerle buluşturmamak için çaba sarf edenlere ciddi dersler vereceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, güvenlik güçleri ile yaptığı sahur sonrası kentten ayrıldı.

Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın katıldı.