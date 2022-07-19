Son dakika! Kılıçdaroğlu, Danıştayın İstanbul Sözleşmesi kararını değerlendirdi - Son Dakika
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Son dakika! Kılıçdaroğlu, Danıştayın İstanbul Sözleşmesi kararını değerlendirdi

19.07.2022 17:13

Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti, bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştayın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddettiği belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.

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Son dakika haber | Kılıçdaroğlu Danıştay'ın Kararını Değerlendirdi: 'İktidar Olduğumuzda 24 Saat İçinde İstanbul Sözleşmesi'ni Tekrar Yürürlüğe Koyacağız' Son dakika haber | Kılıçdaroğlu Danıştay'ın Kararını Değerlendirdi: 'İktidar Olduğumuzda 24 Saat İçinde İstanbul Sözleşmesi'ni Tekrar Yürürlüğe Koyacağız' Son dakika gündem: Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' davasında kararını açıkladı Son dakika gündem: Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' davasında kararını açıkladı
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika! Kılıçdaroğlu, Danıştayın İstanbul Sözleşmesi kararını değerlendirdi - Son Dakika

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