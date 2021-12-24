Son dakika! Kütahya heyetinden Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekilleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarından oluşan heyet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekilleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, Kütahya'ya vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. - KÜTAHYA