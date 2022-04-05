Son Dakika | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü

05.04.2022 13:59
Son Dakika | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi ziyaret etti.

Bakan Kirişci'ye hayırlı olsun temennilerinde bulunan Milletvekili Özdemir ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri'ye yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdemir paylaşımında; "Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kiriçci'yi ziyaret ederek; Kayseri'ye yapılan/yapılacak tohum desteklerinin artırılması, Kayseri OSB'nin Hacılar ilçemizdeki Beğendik Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın OSB'ye tahsisinin sağlanması, Develi ilçemizdeki çok sayıda mahallemizi ilgilendiren su işleri sorumluluk sahasındaki yatırımların gerçekleştirilmesi, Özvatan ilçemizdeki çiftçilerimizin Orman Bölge Müdürlüğü ile yaşadıkları ihtilafın çözümü, Sarıoğlan ilçemizde yapılması planlanan yeni TOKİ projesi için arazi tahsisinin sağlanması, Sarız ilçemizdeki bazı su kaynaklarının yönetimi konularında taleplerimizi ilettik. Kendilerine üstlendiği görevden ötürü Cenab-ı Allah'tan yardım dileyerek şehrimize gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından ötürü tekraren teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimize çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
13:48 Kadıköy'de iki grup arasında uçak tekmeli kavga kamerada
13:48 Rus milyarder Abramoviç çalışanlarının maaşlarını ödemek için dostlarından borç istemiş!
13:45 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Yoksullukla mücadele etmeyen yoksullarla eder!
13:45 Fransa, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:06:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement