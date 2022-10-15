Son dakika politika: ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı - Son Dakika
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Son dakika politika: ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı

15.10.2022 09:59
Son dakika politika: ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı

Son dakika haberler: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna'ya Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzelerini (HARM) de içeren 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı yapılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna'ya Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzelerini (HARM) de içeren 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı yapılacağını açıkladı.

ABD, Ukrayna'ya askeri yardımı sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Başkanın (Joe Biden) Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ordunun envanterinden 725 milyon dolara kadar silah ve ekipman çekme yetkisi verdiğini duyurdu" denildi.

Bunun Ağustos 2021'den bu yana ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya verilen 23. silah yardım paketi olduğu belirtildi. ABD'nin Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir güvenlik yardımı sağladığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteğe sahip olmasını sağlamak için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Yeni yardımda Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri (HARM) de var

Yeni silah yardım paketinin içeriğinde, "Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, 23 bin 155 mm top mermisi, 500 hassas güdümlü 155 mm top mermisi, 5 bin 155 mm'lik Uzaktan Kumandalı Zırh Delici Mayın (RAAM) Sistemleri, 5 bin tanksavar silahı, Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri (HARM), 200'den fazla Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Araç (HMMWV), hafif silahlar ve 2 milyondan fazla hafif silah mühimmatı ve tıbbi malzemelerin" yer aldığı aktarıldı.

Almanya, Ukrayna'ya taahhüt ettiği 4 IRIS-T hava savunma sisteminden ilkini teslim etmişti

ABD'nin 725 milyon dolarlık ek silah yardımı duyurusu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Brüksel'deki Ukrayna Savunma Temas Grubu'nda yaklaşık 50 ülkenin savunma bakanlarını bir araya getiren ve katılımcı ülkelerin Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt ettiği toplantının ardından geldi. Bu kapsamda Almanya, Ukrayna'ya taahhüt ettiği 4 IRIS-T hava savunma sisteminden ilkini teslim etmişti. Bununla birlikte Ukraynalı sivillerin Rus hava saldırılarından daha iyi korunacağı belirtilirken, Almanya ayrıca geçtiğimiz günlerde daha fazla MARS roket sistemi ve obüs teslim edeceğini duyurmuştu.

İspanya ise Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için 4 HAWK fırlatıcısı sağlayacağını açıklamıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika politika: ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika politika: ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı - Son Dakika
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