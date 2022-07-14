Son dakika haberi! ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silahlarını reddettikleri ortak bildiri imzaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silahlarını reddettikleri ortak bildiri imzaladı

14.07.2022 16:20

Edinilen son dakika haberine göre - ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silahlarını reddettikleri ortak bildiri imzaladı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile İran'ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı.

- ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silahlarını reddettikleri ortak bildiri imzaladı

TEL AVİV - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile İran'ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'de, ülkenin Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Başkan Biden ve Başbakan Lapid, İran'ın nükleer silahlarını reddetmek için ortak bildiri imzaladı. Biden, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, "İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Biden, dün Orta Doğu ziyareti çerçevesinde, Kudüs'te bulunan Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek, Anma Salonu'ndaki 'Ebedi Alev'i yeniden yakmış ve çelenk bırakmıştı. Biden'ın yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya, ardından da Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi! ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silahlarını reddettikleri ortak bildiri imzaladı - Son Dakika

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