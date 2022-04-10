Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

10.04.2022 11:11
Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

???????Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, vatandaşların huzur ve güvenliği için canları pahasına çalışan polislerin, Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı, ebediyete intikal eden şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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