Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı Manavkuyu'da düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, geçen 19 yılda İzmir'e sadece çevre ve şehircilik alanında toplam 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladıklarını, halen 5 milyar liralık yatırımın inşasının devam ettiğini söyledi.

Özellikle depreme hazırlık için çok önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin son 120 yılda 80 bin insanını depremlerde kaybetmiş bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin her yıl 20, 25 defa, büyüklüğü 5'ten fazla deprem yaşadığına ve bu depremlerin çok büyük bir kısmının da eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, "Her fırsatta tekrarladığımız 'Deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğine uygun şekilde 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz." dedi.

Afetlere hazırlık kapsamında 81 ilde 'il risk azaltma planlarını' bitirdiklerini bildiren Erdoğan, "Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Halen yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan 330 bin dönüşüm projesinin inşasına devam ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, planlı kentleşme ve konut üretim seferberliğiyle ülkeye kazandırılan 1 milyon 100 bin konutun da deprem afetine karşı en önemli güç olduğunu vurguladı.

Vatandaşları sadece başlarını sokabilecekleri bir ev sahibi yapmadıklarını, aynı zamanda depreme dayanıklı konutlara kavuşturduklarını ifade eden Erdoğan, bu kapsamda son 19 yılda 95 bin 650 afet konutunu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, son 2 yılda 38 bin 600 konutun yapım çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza, riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

İzmir'e yapılan yatırımlar

Erdoğan, İzmir'e son 19 yılda 85 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını, kentte 11 bin 65 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduklarını, 7 bin 100 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını, şehir genelinde 115 adet spor tesisi inşa ettiklerini söyledi.

Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan ve adını "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olarak belirledikleri yeni stadı hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, tesisin İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

Sosyal yardımlar alanında İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını dile getiren Erdoğan, sağlık alanında ise toplamda 2 bin 285 yataklı 42 hastaneyle birlikte 122 sağlık tesisi kazandırdıklarını ifade etti. Yatak kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte 6 hastanenin yapımının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesini gelecek yılın haziran ayında hizmete sunacaklarını bildirdi.

547 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 952 kilometreye ulaştırdıklarını ifade eden Erdoğan, İstanbul-İzmir ve Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyollarını İzmir- Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarını, Konak Tüneli'ni, İzmir Çevre Yolu ile Koyundere Kavşağı Otoyolu'nu tamamlayarak trafiğe açtıklarını dile getirdi.

Erdoğan, Torbalı-Ödemiş- Kiraz yolunu, Belevi-Tire bölünmüş yolunu, İzmir-Seferihisar-Selçuk- Kuşadası ayrım yolunu, otoyol kavşağı Torbalı-Belevi yolunu, İzmir- Çeşme ayrımı Karaburun yolunu seneye, Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunu ve İzmir- Turgutlu ayrımı Kemalpaşa-Torbalı yolunu ise 2023 yılında tamamlayacaklarını bildirdi.

Demir yolu alanındaki yatırımlar

Demir yolu alanında da kente Aliağa-Selçuk arasındaki İzban'ı kazandırdıklarını, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demir yolu bağlantı hattı inşa ettiklerini ve buranın bitişiğinde yer alan Kemalpaşa Lojistik Merkezinin altyapı inşaatlarını tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, inşası süren İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabını 2023'te hizmete sunacaklarını belirtti.

Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nı yenilediklerini, Çeşme yat limanını hizmete sunduklarını, Yeni Foça yat limanının yapımının sürdüğünü dile getirdi.

Doğu Akdeniz'deki ana konteyner taşımacılığının merkezi olacak Çandarlı Limanı'nın altyapı inşaatının geçici kabulünün yapıldığını belirten Erdoğan, limanın geri sahasında da alternatif bir sanayi tesisi kurulmasına yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

İzmir'e 31 baraj ve 8 gölet yaptıklarını, 10 baraj daha inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, ayrıca yapılan 3 adet tesisle 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 59 milyon metreküp içme suyunun temin edildiğini, 4 adet içme suyu tesisinin de inşasının sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, toprakların verimini artırmak için inşa ettikleri 42 adet sulama tesisiyle 549 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını, İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan sel ve taşkınlara karşı 100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini bildirdi. Erdoğan, İzmirli çiftçilere son 19 yılda 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini söyledi.

(Sürecek)