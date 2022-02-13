Son dakika politika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Halkımızın birliğini bozmaya izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan olayların bir daha yaşanmaması için her şeyin yapılacağını belirterek, "Halkımızın birlik ve beraberliğini bozmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ocak ayında akaryakıt fiyatlarının protesto edilmesi sonucu yaşanan olayların 40'ıncı gününde başkent Nursultan'daki Hazreti Sultan Camii'ne giderek olaylarda hayatını kaybedenler için dua etti. Cumhurbaşkanı Tokayev yaptığı açıklamada, ocak ayında yaşanan olaylarda devlet bütünlüğü ve vatandaşların güvenliğinin tehdit altında kaldığını belirterek, "Teröristlere karşılık vermeyi başardık, maalesef bu kargaşada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu gerçek bir trajedi" dedi.

Kendi talimatıyla ilgili kurumların olayları detaylı bir şekilde soruşturduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tokayev, insan haklarının korunması konusunun kendisi için her şeyden önemli olduğunu söyledi.

"Böyle bir trajedi bir daha asla yaşanmamalı"

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan olayların bir daha tekrarlanmaması için her şeyin yapılacağına dikkat çekerek, "Halkımızın birlik ve beraberliğini bozmaya izin vermeyeceğiz. Bu sadece devletin değil aynı zamanda vatandaşların da ortak görevidir. Böyle bir trajedi bir daha asla yaşanmamalı" dedi.

Tokayev ayrıca, olaylarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, devletin onları yalnız bırakmayacağını ve maddi destek verileceğini belirtti.

Kazakistan'da 2 Ocak tarihinde Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü. Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti. KGAÖ, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye 2 binden fazla barış gücü göndermişti. Tokayev, 11 Ocak'ta ise ülkede istikrarın yeniden sağlandığını belirterek, barış gücü misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.

Kazakistan Başsavcılığı, protestolarda 19'u güvenlik gücü olmak üzere toplam 225 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 393'ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 4 bin 353 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. - BİŞKEK