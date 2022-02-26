Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" - Son Dakika

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"
ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında duyurdu.
Kaynak: İHA
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