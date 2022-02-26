Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" - Son Dakika
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Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"

26.02.2022 11:53

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında duyurdu.

Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır
Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır
Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır

YORUMLAR
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Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: 'Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Bu savaşın ötesine çıktı. Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" - Son Dakika
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