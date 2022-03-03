Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur? - Son Dakika
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Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?

03.03.2022 12:48
Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?

Son dakika haber... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna, "Donbass'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz" şeklinde yanıt verdi. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya'nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez' dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya'nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez' dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin 'BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur? - Son Dakika
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