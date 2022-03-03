Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna, "Donbass'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz" şeklinde yanıt verdi. - MOSKOVA