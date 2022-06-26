Son dakika: Süleyman Soylu'dan sel uyarısı - Son Dakika
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Son dakika: Süleyman Soylu'dan sel uyarısı

26.06.2022 23:53
Son dakika: Süleyman Soylu'dan sel uyarısı

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadelerin kullandı.


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Kaynak: DHA

Batı Karadeniz, Süleyman Soylu, Kastamonu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika: Süleyman Soylu'dan sel uyarısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: Süleyman Soylu'dan sel uyarısı - Son Dakika
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