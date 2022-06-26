Bakan Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu , Sinop , Bartın , Karabük , Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım" ifadelerin kullandı.

Kaynak: DHA

Batı Karadeniz, Süleyman Soylu, Kastamonu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika: Süleyman Soylu'dan sel uyarısı - Son Dakika

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