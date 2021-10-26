Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu - Son Dakika

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oylanacak. Oylamada CHP'nin tavrının ne olacağını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, duyurdu.

"HAYIR" OYU KULLANACAKLAR

Özel, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu kullanacaklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye ilişkin, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun." ifadelerini kullandı.

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